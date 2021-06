Cosmo si dà al talk show? Sì, ma per parlare de "La terza estate dell'amore"

Un talk show itinerante con un titolo, "Incontri dell'amore", e figure del mondo della cultura e dell'arte come ospiti, che saranno comunicati tappa dopo tappa attraverso i canali social del musicista piemontese. Cosmo si prepara a presentare così in tour il suo ultimo album, "La terza estate dell'amore".

Sette incontri in sette club di sette grandi città italiane, con ingresso libero fino ad esaurimento posti (orario di inizio: 18.30). Queste le date che compongono il calendario dell'iniziativa:

14 giugno - Milano, Circolo Magnolia

15 giugno - Padova, Giardini dell'Arena

16 giugno - Livorno, Il Chioschino (via The Cage)

17 giugno - Roma, Monk

18 giugno - Bari, Officina degli Esordi

19 giugno - Bologna, Locomotiv Sunshine Superheroes

21 giugno - Torino, Spazio211 Open Air

"La terza estate dell'amore", ideale seguito di "Cosmotronic", è uscito lo scorso 21 maggio. "Mi immaginavo un'esplosione collettiva: da qui 'La terza estate dell'amore'. I pezzi vanno oltre la durata della forma canzone pop classica - ha raccontato il musicista nella nostra intervista - Mi sono detto: 'Giù le mani'. Ho lasciato che fossero le canzoni stesse a guidarmi, facendomi fare giochi interni alla musica. Nel momento in cui faccio una canzone pop, se sento che ad un certo punto parte una roba strumentale che posso lasciare andare, la lascio andare. Mi sono sentito come un artigiano al servizio del pezzo, che dovevo aiutare a venir fuori, a svilupparsi in maniera naturale".