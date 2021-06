Roblox, la replica alla NMPA: ‘Sorpresi e delusi: c’è un fraintendimento’

A poche ore dall’annuncio del procedimento legale intentato - per mezzo dell’associazione di categoria di editori americani NMPA - dalla quasi totalità dei big del publishing major (eccezion fatta per Warner e Sony, legati alla piattaforma da interessi aziendali) e indie, Roblox ha diffuso una nota per prendere una posizione netta e decisa in merito alla vicenda.