Martin Garrix e U2: la performance per l'apertura degli Europei è roba da Guerre Stellari

"Il campo da gioco che si trasforma in una fiamma bianco-azzurra, campi di energia creati da milioni di particelle di luce e Bono proiettato sul palco che offrirà una potente ma intima performance vocale che risuonerà insieme ai milioni di persone che assisteranno da casa. L'esibizione è stata registrata in modernissimi studi di motion control a Londra e all'Olimpico di Roma, per ricreare l'ambiente dello stadio in 3D": Guerre Stellari? No: sono i dettagli della performance che Martin Garrix e Bono e The Edge degli U2, protagonisti di "We are the people", inno ufficiale degli Europei di calcio 2020, hanno preparato per la partenza del torneo, in programma domani sera a Roma (alle 21 il fischio d'inizio del match Italia-Turchia).

Il dj olandese e le due colonne della band di "One" non saranno fisicamente presenti nella Capitale: la performance sarà virtuale e vedrà i tre artisti immersi in una riproduzione 3D dello Stadio Olimpico. Alla luce delle norme relative alla ridotta presenza del pubblico all'interno degli stadi delle città che ospiteranno il torneo a causa delle restrizioni legate al Covid-19, Uefa ha lavorato con Garrix, Bono e The Edge ad un'esperienza che - come spiega ha detto il direttore marketing Guy-Laurent, potesse essere il più inclusiva e coinvolgente per tutti:.

"La cerimonia di apertura allo Stadio Olimpico di Roma sarà una perfetta introduzione al torneo e sono lieto che la collaborazione tra tre grandi artisti, Martin Garrix, Bono e The Edge abbia prodotto anche una performance virtuale che permetterà ai fan di tutta Europa e del mondo di sentirsi più vicini al torneo. 'We Are The People' trasmette un messaggio di unità e convivialità, fondamenta anche di Uefa Euro 2020, e sono sicuro che i fan saranno entusiasti della performance virtuale, indipendentemente dal luogo in cui la vedranno".

Tra EDM e inno pop-rock da stadio, "We are the people" ha visto Bono comporre il testo e alcune melodie insieme a Martin Garrix, mentre The Edge ha impreziosito il brano con i suoi riff di chitarra.