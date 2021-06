Roberto Angelini, la pausa è già finita: annunciato il tour estivo

Dopo aver deciso di prendersi una pausa successivamente aver raccontato della denuncia di un'amica alla Guardia di Finanza che gli è costata 15 mila euro, Roberto Angelini - che in occasione dell’ultima puntata di stagione di “Propaganda Live” su La7 ha fatto ritorno sul palco dove fino allo scorso maggio era membro della band del programma televisivo condotto da Diego "Zoro" Bianchi - ha annunciato un tour estivo.

Il cantautore romano, salito alla ribalta nel 2003 con la canzone "Gatto matto”, porterà la sua musica in diverse città di Italia in occasione della tournée che prenderà il via il prossimo 28 giugno dall’Auditorium Parco della Musica di Roma. La serie di concerti vedrà il 45enne artista presentare dal vivo le sue canzoni, inclusi i più recenti singoli “Incognita”, “Condor” e “L’Era Glaciale”, anticipazioni di quello che sarà il suo prossimo disco di inediti.

I biglietti per il concerto in programma a Prato il 22 luglio sono già disponibili in prevendita su TicketOne.

Ecco le date annunciate:

28 GIUGNO – ROMA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

3 LUGLIO – BOLOGNA, GO GO BO

22 LUGLIO – PRATO, OFFICINA GIOVANI

29 LUGLIO – CALCI (PI), MUSICASTRADA FESTIVAL

5 AGOSTO – CORIGLIANO D’OTRANTO (LE), SEI FESTIVAL