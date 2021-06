Noel Gallagher solidale con il principe William: “Ha un fratello minore che parla troppo”

A margine di un’intervista rilasciata al tabloid britannico "The Sun”, Noel Gallagher, che come noto non ha un rapporto idilliaco con il fratello Liam, si è espresso in merito alla faida interna a una famiglia diversa dalla sua, per la precisione quella reale britannica.

L’ex Oasis, rivelando di simpatizzare con il principe William piuttosto che con il fratello di questo, Harry, ha dichiarato: “So il fastidio che prova quel ragazzo. Ha un fottuto fratello minore che parla troppo, dicendo cagate inutili. Mi piace pensare di essere sempre stato il William”.

Criticando il duca di Sussex per “aver mancato di rispetto” alla sua famiglia durante la sua ultima intervista con la moglie Meghan rilasciata a Oprah Winfrey e trasmessa lo scorso mese di marzo, durante la quale Harry e la sua consorte hanno parlato del nome scelto per la loro secondogenita - Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, nata lo scorso 4 giugno - e dei loro rapporti con la famiglia reale inglese, il già principale compositore della band di “Wonderwall" ha definito il fratello del duca di Cambridge come “un fottuto snowflake”. (“Snowflake” - come indicato da Wikipedia - è un termine gergale dispregiativo usato per indicare una persona che ha un senso esagerato di unicità, un ingiustificato senso del diritto, o che è eccessivamente emotiva e incapace di affrontare opinioni opposte”).

"Il principe Harry si presenta come un tipico fottuto ‘snowflake’, fottuto stronzo. Non disprezzare la tua famiglia, cazzo, perché non ce n'è bisogno”, ha dichiarato Noel Gallagher. Prendendo poi di mira Meghan Markle, ha aggiunto: “Questo è quello che succede quando si è coinvolti con gli americani. Semplice”.

Recentemente l’ex Oasis ha affrontato la fine della formazione di “Champagne Supernova”, scioltasi dopo una lite tra i fratelli Gallagher nel backstage del Rock en Seine di Parigi, a margine del nuovo documentario di Sky Arte intitolato “Noel Gallagher: Out Of The Now” e - tra le altre cose - ha fatto sapere che la separazione dal gruppo non è stata "una decisione [che] ha preso alla leggera”, poiché aveva scritto "ogni canzone significativa" degli Oasis. “Era la mia vita [la band], l’ho diretta e creativamente era la mia cosa”, ha dichiarato il fratello di Liam, che il prossimo 11 giugno 2020 darà alle stampe un greatest hits per celebrare i dieci di attività con i suoi High Flying Birds, intitolato “Back the way we came: vol 1 (2011-2021)”.