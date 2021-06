Lacuna Coil, collaborazione con gli Iron Maiden per il videogame ‘Legacy of the Beast’

I Lacuna Coil sono stati coinvolti dagli Iron Maiden nello sviluppo del videogioco dedicato agli smartphone “Legacy of the Beast”: la formazione meneghina è stata protagonista di un evento virtuale, “The Search of Black Anima”, tenutosi lo scorso 7 giugno, nel corso del quale è stato presentato The Shadow Sorceress, personaggio ispirato alla frontwoman del gruppo lombardo Cristina Scabbia - che potrà essere sbloccato gratuitamente dagli utenti entro il prossimo 5 luglio.