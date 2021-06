I membri superstiti dei Nirvana registrano ancora musica insieme

Ospite dell’"Howard Stern Show” lo scorso 8 giugno, Dave Grohl ha confermato che i membri ancora in vita dei Nirvana non solo si ritrovano per suonare insieme come se facessero ancora parte della band di "Nevermind", ma continuano anche a registrare musica insieme quando sono in studio.

Lo scorso febbraio, a margine di una chiacchierata con Howard Stern su SiriusXm, il frontman dei Foo Fighters e già batterista del gruppo un tempo guidato dal compianto Kurt Cobain aveva fatto sapere che lui, Krist Novoselic e Pat Smear - attualmente chitarrista della formazione di Grohl - “ogni tanto ci riuniamo e suoniamo come se fossimo i Nirvana. Così non devo sentirne la mancanza. Lo facciamo. Se siamo insieme nella stessa città, ci riuniamo e suoniamo”.

Recentemente Dave Grohl ha, invece, raccontato a Stern: “Krist Novoselic è un pilota, lui pilota il suo aereo. Vive nel nord-ovest del Pacifico e ogni volta che viene a Los Angeles ci piace vederci e cenare insieme”. Ha aggiunto: “L’ultima volta che è stato qui ho preparato io la cena e poi siamo usciti insieme. E Pat [Smear] è sempre in giro, e a noi tre piace stare insieme. Ci piace vederci e, se abbiamo degli strumenti a portata di mano o se c’è uno studio disponibile, ci ritroveremo e suoniamo”.

Il leader della band di “In your honor” ha poi spiegato:

“E non ci piace ripercorrere una vecchia scaletta dei Nirvana, ma ci piace divertirci e, a volte, mentre ce la spassiamo, le canzoni vengono fuori. E, se siamo in studio, le registriamo. Abbiamo registrato alcune cose che sono davvero fantastiche. Ma non abbiamo ancora mai fatto nulla con quel materiale. Ma nel nostro caso, credo, sia più come degli amici che si vedono e improvvisano, non sembra una grande reunion ufficiale o altro”.

Rivelando di non prendere posizione dietro il microfono e di non cantare, lasciando che le jam session con Krist Novoselic e Pat Smear siano solo strumentali, Dave Grohl ha narrato: “Registriamo questi brani strumentali e semplicemente ci divertiamo. È molto casuale. Non c'è alcun tipo di pressione su di noi per fare qualcosa che il mondo dovrà ascoltare, è più che altro per divertimento, ed è davvero bello. Ti ricorda che, quando noi tre ci riuniamo in una stanza e iniziamo a suonare, sembra sia sempre stato così. Sembra come un tempo. Quando siamo tutti e tre in una stanza e suoniamo, quel fracasso lo facciamo ancora”.