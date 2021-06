Roblox, in arrivo una causa dagli editori musicali USA per 200 milioni

L’americana National Music Publishers’ Association ha citato in giudizio la piattaforma di intrattenimento digitale Roblox per 200 milioni di dollari: a confermarlo è stato il presidente dell’associazione, David Israelite. L’istanza è stata presentata per conto delle società di edizioni sia major che indipendenti come ABKCO Music & Records, Big Machine Records, Concord Music Group, Downtown Music Publishing, Hipgnosis, Kobalt Music Group, MPL Music Publishing, peermusic, Reservoir Media Management, Spirit Music Group e Universal Music Publishing Group, che accusano Roblox di violazione sistematica e continuata di copyright. All’iniziativa non hanno preso parte due delle tre major, Warner Music e Sony Music: la prima è titolare di una quota di minoranza della piattaforma, mentre la seconda ha stretto diverse partnership con la società di David Baszucki ed Erik Cassel per la promozione di artisti presenti nel proprio roster come Lil Nas X e Zara Larsson.