Slipknot, Shawn Crahan sul nuovo album: ‘Speriamo di finire tutto entro fine luglio’

Ci sono buone probabilità che per ascoltare nuova musica degli Slipknot non dovremo aspettare ancora molto. A margine di un’intervista rilasciata all’emittente radiofonica 93XRadio di Minneapolis, in Minnesota, Shawn ‘Clown’ Crahan ha parlato del nuovo album della band heavy metal mascherata e dello stato dei lavori del disco.

Descrivendo il successore di “We are not your kind”, l’ultima prova sulla lunga distanza della formazione di Des Moines, Iowa, uscita nell’agosto del 2019, come “un album divino”, il percussionista degli Slipknot ha raccontato: “Noi come band abbiamo cercato di facilitare certe idee nella registrazione e nella scrittura delle canzoni. Scrivere canzoni non si tratta sempre di dare ai nostri fan brani come 'Psychosocial' o ‘Surfacing’, che potremmo scrivere nel sonno perché sono da noi. Quello che non conosciamo, quello che non sappiamo, è come tirare fuori l’amore verso l’umanità. Io voglio fare la differenza”. E ancora: “Io non faccio molta beneficenza perché credo che stare sul palco sia il mio modo di farla, riunendo tutti insieme per una notte”.

Durante la chiacchierata con Paul, testimoniata dal video riportato più avanti, ‘Clown’ ha successivamente spiegato: “Abbiamo molte cose in ballo. Primo, stiamo per lasciare la nostra etichetta - dopo l’uscita del nuovo disco. E mi sento libero. Non ha niente a che fare con i progetti futuri, ma solo con l’idea di: ‘Stai alla larga da me’”.

Facendo sapere che il nuovo album degli Slipknot “si spera” uscirà questo anno, il cofondatore del gruppo ha poi dichiarato:

“Abbiamo ancora molto tempo per finirlo. Speriamo di finire tutto entro la fine di luglio”.

Qualche settimane fa il cantante della band Corey Taylor, confermando che il gruppo è impegnato nella realizzazione del nuovo disco, aveva rivelato durante un’intervista concessa a Andy Hall dell’emittente radiofonica Lazer 103.

3 di Des Moines che lui e gli Slipknot hanno "cose davvero interessanti" per il nuovo album. Il frontman del gruppo aveva detto: “È qualcosa a cui abbiamo iniziato a lavorare in quarantena. Clown mi ha fatto un fischio dicendomi: ‘Inizieremo a lavorare su un po’ di musica. Sei disponibile?’. Io ho risposto: ‘Assolutamente. Inizia a mandarmi alcune cose’”. Aveva aggiunto: “Gli altri hanno iniziato a lavorare su della musica figa, cose davvero interessanti che mi hanno fatto pensare fuori dai miei schemi e a mettermi alla prova. È stato bello perché mi sono emozionato di nuovo all'idea di poter esplorare cose diverse e non parlare solo di me ma anche di altre persone. Ed è proprio quella la direzione in cui sto andando con questo nuovo album degli Slipknot - cercando di raccontare le storie di altre persone e non solo le mie. Ed è una sensazione piuttosto fantastica, amico. Non vedo l'ora che la gente lo senta”.