Oggi, 9 giugno, gli AC/DC hanno pubblicato il video ufficiale di “Witch's Spell”. La clip, riportata di seguito, diretta, animata e montata da Wolf & Crow con la direzione creativa di Josh Cheuse, è caratterizzata da filmati live della band australiana per la produzione di Collider e la regia di Clemens Habicht.

Ecco il filmato:

Il brano “Witch's Spell” è tratto dal più recente album degli AC/DC, "Power up” (leggi qui la nostro recensione) che, uscito lo scorso 13 novembre, ha visto Angus Young, Brian Johnson, Phil Rudd, Cliff Williams e Stevie Young tornare a lavorare nuovamente insieme. La canzone è la quarta traccia, estratta dall’ultimo disco della formazione australiana, ad essere accompagnata da un videoclip, dopo "Shot in the Dark", "Demon Fire" e "Realize".

“Witch's Spell” sarà pubblicato come lato B del singolo in vinile da 12" in edizione limitata speciale di "Through The Mists of Time”, che arriverà sui mercati in occasione del prossimo Record Store Day, che verrà celebrato il 12 giugno.