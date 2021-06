Concerti, Max Pezzali: aggiunte nuove date al 'Max90 Live'

Il tour “Max90 Live” di Max Pezzali si arricchisce di nuove date, rispetto a quelle già comunicate in precedenza. La tournée in programma per l’estate 2021 del cantautore lombardo, che avrà come protagonisti assoluti gli anni ’90 e che prenderà il via il prossimo 2 luglio con il concerto di Lignano Sabbiadoro, farà tappa anche a Torbole (TN), Lecce, Roccella Jonica, Follonica (GR), Forte dei Marmi (LU), Mantova, Cattolica, Catania, Vicenza e a Fossano.

I biglietti per le nuove date di “Max 90 Live” saranno disponibili su Vivo Concerti dalle 15 di giovedì 10 giugno 2021 e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 15 di martedì 15 giugno 2021.

Ecco il calendario aggiornato:

venerdì 02 luglio 2021 | Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria (data zero)

domenica 04 luglio 2021 | Pistoia @Piazza Duomo

giovedì 08 luglio 2021 | Ferrara @Ferrara Summer Festival – Piazza Trento e Trieste

venerdì 09 luglio 2021 | Ferrara @Ferrara Summer Festival – Piazza Trento e Trieste

domenica 11 luglio 2021 | Palmanova (UD) @Piazza Grande

lunedì 12 luglio 2021 | Palmanova (UD) @Piazza Grande

venerdì 16 luglio 2021 | Nichelino (TO) @Stupinigi Sonic Park

sabato 17 luglio 2021 | Nichelino (TO) @Stupinigi Sonic Park

lunedì 19 luglio 2021 | Bologna @Sequoie Music Festival

mercoledì 21 luglio 2021 | Villafranca (VR) @Castello Scaligero

giovedì 22 luglio 2021 | Villafranca (VR) @Castello Scaligero

sabato 24 luglio 2021 | Bellinzona, Svizzera @Castle on Air

Giovedì 29 luglio 2021 | Torbole (TN) @Parco Pavese NEW

Sabato 31 luglio 2021 | Castelnuovo di Garfagnana (LU) @Mont'alfonso sotto le stelle

venerdì 06 agosto 2021 | Servigliano (FM) @Parco della Pace

sabato 07 agosto 2021 | Servigliano (FM) @Parco della Pace

Sabato 14 agosto 2021 | Lecce @Piazza Libertini - Oversound Music Festival NEW

Martedì 17 agosto 2021 | Roccella Jonica (RC) @Teatro al Castello NEW

Giovedì 19 agosto 2021 | Follonica (GR) @Parco Centrale NEW

Venerdì 20 agosto 2021 | Follonica (GR) @Parco Centrale NEW

Lunedì 23 agosto 2021 | Forte dei Marmi (LU) @Villa Bertelli NEW

Lunedì 30 agosto 2021 | Mantova @Palazzo Te – Mantova Live NEW

Venerdì 03 settembre 2021 | Cattolica (RN) @Arena della Regina NEW

Sabato 04 settembre 2021 | Cattolica (RN) @Arena della Regina NEW

Martedì 07 settembre 2021 | Catania @Villa Bellini NEW

Mercoledì 08 settembre 2021 | Catania @Villa Bellini NEW

Sabato 11 settembre 2021 | Vicenza @Piazza dei Signori NEW

Sabato 18 settembre 2021 | Fossano (CN) @Piazza degli Acaja NEW

Domenica 19 settembre 2021 | Fossano (CN) @Piazza degli Acaja NEW