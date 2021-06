Linkfire: partnership con Rockol in Italia

Sullo sfondo di un panorama sempre più complesso per gli artisti indipendenti concentrati nella monetizzazione della loro carriera e della loro fanbase, con la figura centrale nella filiera dell'industria musicale di fatto evoluta a "imprenditore di sè stesso", Rockol e Linkfire danno vita ad una collaborazione per portare all’attenzione degli artisti italiani gli strumenti più innovativi e efficaci per la promozione di un progetto artistico e di tutto ciò che è ad esso collegato (informazioni sulle attività dell’artista, merchandising, tour, biglietti per i concerti).