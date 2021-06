Concerti, Francesca Michielin aggiunge nuove date al suo tour

Buona parte dei tour annunciati dagli artisti italiani per l'estate ormai alle porte sono in continuo aggiornamento. Non fa eccezione la 26enne musicista di Bassano del Grappa Francesca Michielin che aggiunge altri cinque concerti al suo 'Live - Fuori Dagli Spazi'.

Le nuove date annunciate nella giornata di oggi e aggiunte al calendario già in essere riguardano le città di Feltre (BL), Firenze, Jesolo (VE), Napoli e Fai della Paganella (TN).

I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili su vivoconcerti.com a partire dalle ore 16.00 della giornata di oggi e presso tutte le rivendite autorizzate a partire dalle ore 11.00 di lunedì 14 giugno.

Calendario:

Giovedì 8 luglio 2021 - Marostica (VI) @ MAROSTICA SUMMER FESTIVAL c/o Piazza Castello

Giovedì 15 luglio 2021 - Trieste @ Porto Vecchio – concerto al tramonto

Sabato 17 luglio 2021 - Biella @ RELOAD SOUND FESTIVAL c/o Parco Eunice Kennedy Shriver (ex Campo Volo Aquiloni)

Domenica 18 luglio 2021 - Como @ WOW MUSIC FESTIVAL c/o Villa Olmo

Martedì 20 luglio 2021 - Bologna @ SEQUOIE MUSIC PARK c/o Parco Caserme Rosse

Sabato 24 luglio 2021 - La Thuile (AO) @ MUSICASTELLE OUTDOOR c/o La Joux – concerto in alta quota

Martedì 27 luglio 2021 - Feltre (BL) @ Piazza Maggiore

Mercoledì 28 luglio 2021 - Firenze @ Ultravox Arena (ex Anfiteatro delle Cascine)

Venerdì 30 luglio 2021 - San Romano in Garfagnana (LU) @ Fortezza delle Verrucole

Giovedì 5 agosto 2021 - Jesolo (VE) @ SUONICA FESTIVAL c/o Parco Pegaso

Domenica 22 agosto 2021 - Forca Canapine - Norcia (PG) @ SUONI CONTROVENTO – concerto in alta quota

Giovedì 26 agosto 2021 - Reggio Calabria @ Piazza del Castello Aragonese

Domenica 5 settembre 2021 - Napoli @ Giardini di Palazzo Reale

Venerdì 10 settembre 2021 - Fai della Paganella (TN) @ ORME FESTIVAL

Sabato 11 settembre 2021 - Verona @ FESTIVAL DELLA BELLEZZA c/o Teatro Romano

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com