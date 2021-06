Sting in aiuto ai ristoratori italiani colpiti dalla pandemia

Molto legato la nostro Paese - tanto da risiedere abitualmente a Figline Valdarno, in Toscana, presso la sua tenuta, Il Palagio, sede anche di un’avviata azienda agricola - Sting ha fatto sapere di aver dato vita a una fondazione, la Every Breath Foundation - da “Every Breath You Take”, il popolarissimo singolo dei Police pubblicato nel 1983 all’interno dell’album “Synchronicity” - attivata per offrire sostegno ai ristoratori italiani colpiti dalla crisi innescata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.