Concerti, Bugo: in partenza il tour estivo

Cristian Bugatti, in arte Bugo, sarà in tour questa estate e annuncia i primi appuntamenti di un ciclo di concerti che è un work in progress e promette quindi di avere altre date. Il cantautore cresciuto a Trecate, che ha pubblicato lo scorso mese di marzo l'album "Bugatti Cristian (Sanremo 2021)" (leggi qui la recensione), in contemporanea con la sua partecipazione all'ultima edizione del festival di Sanremo con la canzone "E invece sì" sarà accompagnato sul palco da Michele Marelli alla batteria, Luca Manenti al basso e Marco Montanari alla chitarra.

Calendario (in aggiornamento):

13.06.2021 - Bolzano - Prati del Talvera - Ore 19:00 / Acoustic Live / Gratuito

15.07.2021 - Roma - Eur Social Park

16.07.2021 - Acquaviva delle Fonti (BA) - Distorsioni Sonore Festival / Gratuito

18.07.2021 - Segrate (MI) - Circolo Magnolia

28.08.2021 - Alano di Piave (BL) / Dolomiti Arena Slow Mountain Music Festival

Acoustic Live all’alba ore 06:20 / Gratuito

15.09.2021 - Torino – SPAZIO211