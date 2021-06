Spatial Audio: come funziona e come suona il nuovo sistema di Apple Music

Da ieri, Apple Music ha reso disponibile le novità annunciate lo scorso mese: lo streaming musicale in formato lossless e soprattutto l’audio spaziale basato su Dolby Atmos, che permette un suono immersivo già sperimentato con successo per i video su AppleTV+. L’alta definizione è disponibile per una larga parte dell’intero repertorio di 75 milioni di brani, con la promessa di estendere questo formato ad ogni brano entro l'anno: entrambi i servizi non comportano costi aggiuntivi.

Spatial Audio è "Un’esperienza d’ascolto avvolgente dove il suono si muove intorno a te provenendo da più direzioni", spiega il DJ Zane Lowe che cura le relazioni con gli artisti ed è l'uomo immagine di Apple Music. Funziona davvero? Lo abbiamo provato.