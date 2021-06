Universal Music, alleanza con PIAS per la distribuzione internazionale

Mentre una volta erano le indies a rivolgersi alle major per potenziare le proprie operazioni di distribuzione, oggi accade esattamente il contrario: Universal, la più grande delle big three della discografia mondiale, ha siglato un accordo con la società indipendente PIAS per accedere a Integral, la divisione dedicata a distribuzione e servizi della label fondata da Kenny Gates e Michel Lambot. Il nuovo accordo non implicherà l’ingresso di UMG nel capitale di PIAS, ma solo l’erogazione - da parte della major - di un pacchetto di finanziamenti la cui entità non è stata resa nota.