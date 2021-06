Sarà demolito il pub dove Syd Barrett incontrò David Gilmour

Alla fine non ce l'ha fatta, verrà demolito. Stiamo parlando del Flying Pig di Cambridge, pub noto per il suo legame con la storia dei Pink Floyd. Il locale era infatti regolarmente frequentato da Syd Barrett e, si dice, che proprio qui, alla fine degli anni Cinquanta, quando ancora si chiamava The Crown, il 'Crazy Diamond' abbia incontrato per la prima volta il futuro chitarrista della band David Gilmour.



Gli attuali gestori del pub, Matt e Justine Hatfield, hanno dichiarato di avere sei mesi di tempo per lasciare la proprietà.

Sull'account Facebook del locale i due hanno affermato di essere "profondamente rattristati nell'annunciare che, nonostante la protesta degli avventori e l'amore e il supporto travolgenti per il nostro splendido locale di musica grassroots, il nostro padrone di casa ci ha consegnato un preavviso di 6 mesi di tempo per lasciare la nostra casa (i due vivono sopra il pub, ndr) e il locale commerciale, il Flying Pig, nell'ottobre 2021”.



Hanno spiegato anche che dopo aver raccolto fondi attraverso una iniziativa di crowdfounding e una sovvenzione per il recupero culturale da parte dell'Arts Council per aiutarli a superare la pandemia dovuta al coronavirus, "ci stavamo rimettendo in piedi e gli affari sembravano in salute con la musica dal vivo (...) Non rimpiangiamo neppure un attimo degli ultimi 24 anni e non appena sapremo cosa ci riserva il futuro, ve lo faremo sapere”.

Il locale da oltre un decennio era minacciato da un piano di riqualificazione della zona approvato per la prima volta dal consiglio comunale nel 2008. Nel 2019 migliaia di persone avevano firmato una petizione per salvare il pub. Grazie a questa sollevazione popolare il progetto venne modificato per mantenere intatta una parte della zona, tuttavia, ora, quel piano è stato respinto.Jonathan Vincent, amministratore delegato di Pace Investments, ha dichiarato alla BBC: "Ho trascorso gli ultimi due anni a lavorare con Justine, Matt e altri. Desideravo disperatamente salvare il pub, ma mi è stato impossibile. La pianificazione in atto prevede la demolizione del Flying Pig, quindi o ci appelliamo contro il piano oppure procediamo con ciò che è stato approvato". Ha aggiunto inoltre che si stava ancora valutando se fare appello fosse "la strada giusta".Nel frattempo, sempre rimanendo in tema Pink Floyd, la scorsa settimana, si è consumato un nuovo capitolo dei cattivi rapporti tra Roger Waters e David Gilmour, con il primo che accusa il secondo – a margine della pubblicazione del remix di "Animals" - di non riconoscergli la assoluta centralità nella storia dei Pink Floyd e di volere sminuire il suo contributo artistico. Accuse che, naturalmente, Gilmour rigetta in toto e rimanda al mittente . E la vita continua...