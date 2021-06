E’ nata Women Female Label & Arts, etichetta tutta al femminile

E’ stata aperta Women Female Label & Arts, etichetta tutta al femminile fondata in collaborazione con Artist First: come citato nelle note di presentazione, la nuova entità si configura come “un contenitore artistico a 360 gradi che si propone come struttura di comunicazione, ufficio stampa e distribuzione digitale per progetti artistici e forme d’arte nate dalle mani e dalla mente delle donne”.