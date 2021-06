Sony, annunciati gli auricolari wireless WF-1000XM4

Sono in arrivo sul mercato le nuove cuffie wireless Sony WF-1000XM4: si tratta del nuovo modello di auricolari senza fili dirette discendenri delle WF-1000XM3 (qua la nostra recensione), che due anni fa furono le prime ad introdurre su questa tipologia di prodotto la cancellazione del rumore, tipica invece delle "cuffione".

Rispetto al modello precedente, la nuova versione è stata ridisegnata, sia nella forma che nalla tecnologia.

Nella forma, le cuffie sono più piccole (10% in meno negli auricolari, 40% in meno nella custodia per ricarire) e concepite per essere meno visibili e più ergonomiche, sia all'esterno che all'interno. I nuovi gommini in memory foam isolano meccanicamente in maniera migliore e testabili attraverso l'app Headphones Connect, che gestisce diverse funzioni degli auricolari. Sono resistenti anche all'acqua e al sudore per uso sportiv

Dal punto di vista della tecnologia, le cuffie hanno un nuovo processore per la riduzione del rumore a cui si accompagnano due microfoni con tecnologia Dual Noise Sensor integrata. Nuovo è anche il driver delle cuffie che, secondo la sony, ottimizza la riproduzione delle frequenze basse e la soppressione del rumore tramite la generazione di un segnale ad alta precisione.

Le WF-1000XM4 ora supportano la riproduzione audio wireless ad Alta Risoluzione grazie a LDAC, la tecnologia di codifica audio proprietaria di Sony, che permette una trasmissione di dati circa tre volte superiore allo standard Bluetooth, con la tecnologia DSEE Extreme (già presente nelle "cuffione") che recupera i dati mancanti e migliora i il suono della musica compressa attraverso l'intelligenza artificiale

Secondo Sony sono migliorate anche le funzioni non musicali, come la funzione “Speak-to-Chat” e “Quick Attention” che metto automaticamente in pausa la musica quando si parla o permettono di ascoltare i suoni d'ambiente, e il microfono per le conversazioni telefoniche (da sempre uno dei punti deboli di questi auricolari wireless, in generale).

La batteria dura 8 ore e ulteriori 16 ore di carica tramite la custodia, mentre na ricarica rapida di 5 minuti garantisce fino a 60 minuti di riproduzione. Saranno disponibili nelle versioni nera e argento da giugno 2021, ad un prezzo di 280€.