Tra quanti tornano finalmente ad esibirsi in concerto la prossima estate, anche Pacifico. Il cantautore milanese presenterà su alcuni palchi 'Un anno che pare sognato'. Tre appuntamenti (salvo futuri aggiornamenti) in cui, accompagnato da Antonio Loffreddi alla viola, suonerà in versione acustica il meglio del suo repertorio compresa “Gli anni davanti”, la canzone inclusa nella colonna sonora del film di Michela Andreozzi “Genitori Vs. Influencer”, candidata come migliore canzone ai Nastri D’Argento 2021.

Questo il calendario:

10 giugno - RIVOLI (TO) - CIRCOLO DELLA MUSICA

2 luglio - MILANO - BMW URBAN STORE

5 agosto - LIDO DI CAMAIORE (LU) - CUBO LIVE

Pacifico ha pubblicato sei album, l'ultimo di questi è "Bastasse il cielo" (leggi qui la recensione) è uscito nel marzo del 2019.