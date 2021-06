Daniele Silvestri, il tour estivo si sdoppia

Daniele Silvestri torna sul palco questa estate con diverse formazioni. Il suo Tourbinario sarà un itinerario tra Festival, Arene e Teatri all'aperto. Il musicista romano attraverserà l'Italia in duo con i fiati di Marco Santoro o in quartetto con l'aggiunta delle tastiere e sintetizzatori di Gianluca Misiti e della batteria e percussioni di Piero Monterisi.

"A occhio e croce sarà un’estate trafficata, finalmente. Io non saprei cosa scegliere. Ecco, diciamo che sono contento di averla ulteriormente intasata ed eventualmente complicato le scelte. In caso, sappiate che il mio sarà un tour semplice, direi quasi.. binario. Che sia una bella estate per tutti!".