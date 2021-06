Diego Galeri (Timoria), il nuovo progetto si chiama PANTALON

PANTALON è un duo di musica strumentale composto da Diego Galeri (batteria) e Simone Matteo Tiraboschi (basso). La musica dei PANTALON "è un concentrato minimalista che spazia dal post-hardcore al funk, brani brevissimi, sound crudo e metriche disordinate".

Il disco è prodotto dalla band e mixato/masterizzato da Giulio “Ragno” Favero.

Le grafiche sono di Legno, le foto sono di Gianbattista Turla.

"La Cazza” (Prismopaco Records) è il primo frammento dell’album “ALBUN” che uscirà in autunno. Qui il video, diretto da Davide Panucci:



L’Ep è composto da quattro tracce

1. La Cazza

2. Jabba The Hut

3. Sgabbiano

4. Teologia a Tubinga

In luglio uscirà un secondo EP, contestualmente al lancio del pre-order dell'album che uscirà per intero solo in vinile.