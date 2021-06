Festival estivi in Italia: i cartelloni delle edizioni 2021 di Sherwood e TOdays

Benché i grandi festival con le star internazionali siano stati costretti dall’emergenza sanitaria a rimandare l’appuntamento con i fan italiani all’estate del 2022, il progressivo miglioramento del quadro epidemiologico da Covid-19 e il conseguente allentamento delle misure anti-contagio ha permesso alle rassegne musicali indipendenti di tornare in attività.

Nella giornata di oggi, martedì 8 giugno, due storiche manifestazione live italiane, lo Sherwood Festival di Padova e il TOdays Festival di Torino, hanno comunicato il proprio cast per le rispettive edizioni che avranno luogo nel corso della prossima bella stagione.

Lo Sherwood Festival avrà luogo come di consueto nell’area adiacente lo stadio Nereo Rocco di Padova. La serie di eventi sarà inaugurata il prossimo 23 giugno dal concerto di Little Albert e Krifi Wag, per poi proseguire fino al 24 luglio successivo - quando saranno Furio e gli Ska-J a chiudere le danze: sul palco della manifestazione saranno di scena, tra gli altri, Falou Seck, il già fondatore di Prozac+ e Sick Tamburo Gian Maria Accusani, The Mills e Punkreas. Per tutte le serate sarà prevista un’offerta libera di un euro all’ingresso. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.sherwoodfestival.it.

L’edizione 2021 del TOdays Festival rispetterà la tradizione della rassegna “diffusa”, articolandosi in diverse location come l’ex Fabbrica INCET, lo Spazio 211 e il Parco Aurelio Peccei. Tra i nomi confermati nel bill sono presenti sia esponenti della scena nazionale come Motta, Andrea Laszlo Desimone e Iosonouncane quanto artisti internazionali come Black Midi, Working Men’s Club e The Comet Is Coming. Le informazioni su orari, location e altro sono disponibili sul sito ufficiale del festival all’indirizzo www.todaysfestival.com.