Def Jam, Snoop Dogg nominato consulente creativo e strategico

Calvin Cordozar Broadus Jr, meglio conosciuto come Snoop Dogg, è stato nominato dalla Def Jam come consulente creativo e strategico per le attività dell’etichetta. Le attività della star della scena west coast si concentreranno negli uffici di Los Angeles della storia sigla, con la diretta supervisione del ceo della società madre Universal Music Lucian Grainge e l’ad ad interim della Def Jam Jeffrey Harleston.