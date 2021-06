New York, addio al Covid con una serie di maxi concerti a Central Park

Per il momento non c’è una data, né un cast. Ci sarebbe la location: la Great Lawn di Central Park, dove nel 1981 si tenne il leggendario concerto gratuito di Simon & Garfunkel diventato poi (anche) un fortunatissimo album dal vivo. C’è, di certo, un obiettivo: celebrare la fine dell’emergenza sanitaria da SarS-Cov-2 con un grande evento di musica dal vivo che collochi New York come ritrovato cuore pulsante della scena musicale live americana e non solo.