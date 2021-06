David Gilmour, nuovo album in arrivo ‘tra un anno o due’

A margine dell’intervista con la quale ha chiarito la sua posizione in merito alla polemica avviata dall’ex sodale nei Pink Floyd Roger Waters circa la ripubblicazione della versione remixata di “Animals”, David Gilmour ha spiegato di avere intenzione di pubblicare un nuovo album solista, ideale seguito di “Rattle That Lock” del 2015.

“Spero di avere per le mani un nuovo disco nel giro di un anno o due”, ha riferito il settantacinquenne chitarrista di Cambridge: “Non sono così veloce. Uno dei problemi è questa faccenda del lockdown. Adesso sia io che mia moglie abbiamo completato il ciclo di immunizzazione, spero che le cose vadano un po’ meglio. Lo scorso anno convincere le persone a muoversi per ascoltare, suonare o dare una mano era praticamente impossibile. Non vedo l’ora di suonare davvero un po’ di nuove canzoni con un gruppo di musicisti in carne e ossa”.

Le atmosfere del disco non saranno vicine a "Yes, I Have Ghosts", l’inedito pubblicato lo scorso 5 giugno, ma nemmeno esageratamente elettriche: “Userò ancora la chitarra elettrica, ma come la suono oggi non è proprio da dio del rock, come ci si potrebbe aspettare”, ha detto Gilmour.

Nessuna fretta, invece, per quanto riguarda i concerti. “Al tour non ho ancora pensato, ma con l’ultimo che abbiamo fatto ci siamo molto divertiti. Ho suonato in sudamerica per la prima volta: è stato bellissimo, e molto gratificante. In questo preciso momento, suonare con 10mila persone stipate in un'arena è un incubo, quindi non vorrei farlo: dovremo fare passare un po' di tempo”.