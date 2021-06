U2: le vacanze italiane di Bono Vox

Bono, in più occasioni, ha dimostrato di essere innamorato dell'Italia. Diversi media hanno riportato la notizia dell’arrivo dell'artista nel Bel Paese per qualche giorno di relax. Prima tappa del viaggio vacanziero in Italia di Bono, voce degli U2, Porto Venere. Seconda tappa: l’isola di Palmaria. E ancora: l'Elba. La voce della band irlandese è in vacanza nel Mediterraneo a bordo dello yacht di proprietà dell’amico David Howell Evans, in arte “The Edge”, vocalist degli U2.

Bono si è presentato al porticciolo di Porto Venere con il 42 metri ‘Cyan’ dell’amico e ha cenato a Palmaria alla Locanda Lorena, un noto ristorante spesso frequentato da vip (nazionali e internazionali) insieme alla moglie e altri tre amici. Terminata la cena a base di pesce, il frontman ha firmato con un “Grazie” un tovagliolo ed è tornato sul mega yacht. I dettagli sono raccontati dal sito Siviaggia. Non sembra essersi fermato molto sull’isola. La tappa successiva è all’Isola d’Elba, dove è arrivato proprio al termine del Ponte del 2 giugno, quando l’isola è stata letteralmente presa d’assalto dai turisti italiani. Il tour di Bono non finisce qui. Lo yacht prenderà presto il largo e si dirigerà verso il Sud Italia. Una tappa intermedia potrebbe essere prevista a Civitavecchia, proprio in occasione del calcio d’inizio degli Europei 2021 che si svolgerà l’11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma con la partita Turchia-Italia. E questo perché proprio gli U2 insieme al DJ olandese Martin Garrix hanno registrato l’inno ufficiale, “We Are The People”.