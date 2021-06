Gianluca Grignani, un concerto speciale nel 2022

Dopo l’annuncio dell’ingresso nella famiglia Barley, ecco un appuntamento live: in occasione dei venticinque anni de "La Fabbrica di Plastica", il suo secondo album, Gianluca Grignani sarà sul palco del Mediolanum Forum di Assago di Milano per un concerto che prevede l’esecuzione integrale del disco: sabato 29 gennaio 2022. I biglietti per lo show saranno in vendita dalle 10 di domani, martedì 8 giugno, sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. "La Fabbrica di Plastica", pubblicato il 20 maggio 1996 su etichetta Polygram, al momento dell’uscita fu accolto con critiche contrastanti, disorientando il mercato e il pubblico del cantautore proprio per il carattere sperimentale e rock dell’opera, che sembrò allontanarlo dallo stereotipo di tipico cantante pop italiano del debutto "Destinazione Paradiso".

Ancor più emblematici sono i versi della prima canzone estratta dal disco, la title track, che è anche quella che apriva la tracklist: "Ho provato ad essere come tu mi vuoi, tanto che sai in fondo cambierei / ma son fatto troppo a modo mio, prova ad essere tu quel che non sei". E ancora: "Io vengo dalla fabbrica di plastica, dove mi hanno ben confezionato / ma non sono esattamente uscito un prodotto ben plastificato". Dissonanze di chitarre elettriche, riverberi, voce filtrata. Il nuovo disco di Gianluca Grignani suonava tutto così: "Io volevo solamente rifare 'The bends' dei Radiohead", disse lui presentandolo alla stampa. Cliccando qui è possibile leggere il nostro approfondimento.