Concerti, Franco126: ecco le prime date di 'Multisala premiere'

Il cantautore romano si riscalda in vista dei due concerti che a fine anno - pandemia permettendo - lo vedranno protagonista per la prima volta dall'affermazione con "Polaroid", il disco del 2017 inciso con l'ormai ex sodale Carl Brave, nei palasport, a Milano (5 novembre, Forum di Assago) e Roma (10 novembre, Palazzo dello Sport). E lo fa con una serie di concerti che già quest'estate segneranno il suo ritorno ufficiale sui palchi. Il "Multisala premiere" tour di Franco126, che prende il titolo dall'ultimo album del cantautore, partirà il 24 luglio da Nichelino (Torino), sul palco dello Stupinigi Sonic Park e andrà avanti per tutto agosto, fino ai primi di settembre. Queste le date per ora confermate (biglietti in vendita dalle 12 dell'8 giugno):

sabato 24 luglio - NICHELINO (TO) @ Stupinigi Sonic Park

venerdì 6 agosto 2021 - CATTOLICA (RN) - Arena della Regina

sabato 7 agosto 2021 - FOLLONICA (GR) - Parco Centrale - Follonica Summer Nights

giovedì 12 agosto 2021 - LECCE - Piazza Libertini - Oversound Festival

venerdì 20 agosto 2021 LIGNANO SABBIADORO (UD) - Arena Alpe Adria - Nottinarena

domenica 29 agosto 2021 - ZAFFERANA ETNEA (CT) - Anfiteatro Falcone Borsellino

venerdì 3 settembre 2021 - SERVIGLIANO (FM) - NoSound Fest

sabato 4 settembre 2021 - MANTOVA - Palazzo Te - Mantova Live

"Multisala", uscito ad aprile, ha riportato Franco126 sulle scene da protagonista a distanza di due anni dall'esordio solista con "Stanza singola". Il disco è stato anticipato dai singoli "Blue jeans" (in duetto con Calcutta), "Nessun perché" e "Che senso ha". In questi ultimi mesi il cantautore trasteverino ha collezionato una serie di collaborazioni come autore per altri cantanti della scena pop, da Emma Marrone (sua "Stupida allegria", contenuta nell'album "Fortuna" della cantautrice salentina, uscito nel 2019) a Noemi ("S'illumina", nell'ultimo album della cantante romana, "Metamorfosi"), passando per Annalisa ("Vento sulla luna"). C'era il suo zampino già in "Margarita", la hit di Elodie e Marracash del 2019, scritta insieme all'ex sodale Carl Brave, a Marracash e a Lorenzo Fragola.