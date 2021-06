Concerti, Royal Blood: un concerto a Milano nel 2022

Tornano in Italia i Royal Blood, per un'unica data che vedrà il duo composto dal cantante e bassista Mike Kerr e dal batterista Ben Thatcher esibirsi al Lorenzini District di Milano il 19 marzo 2022 (biglietti in vendita dalle ore 10 di venerdì 11 giugno 2021, 35 euro più diritti di prevendita il prezzo). Il concerto fa parte del calendario del tour europeo della band di Brighton in supporto all'album "Typhoons", il terzo dei Royal Blood, uscito lo scorso aprile a distanza di quattro anni dal precedente "How did we get so dark?".

Prodotto dagli stessi Royal Blood insieme a Josh Homme dei Queens of the Stone Age e a Paul Epworth, noto ai più per le sue collaborazioni con U2, Coldplay, Adele, Mumford & Sons e Florence and the Machine, "Typhoons" è stato anticipato dai singoli "Trouble's coming", "Typhoons" e "Limbo".

Ad aprire il concerto dei Royal Blood saranno gli Amazons, rock band di Reading che ha conquistato la critica musicale d'oltremanica fin dal suo eponimo album d'esordio nel 2017, confermando le aspettative con il secondo "Future dust" del 2019.