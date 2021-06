Publishing, Reservoir acquisisce Tommy Boy Music

Reservoir, la società di edizioni prossima alla quotazione sui mercati come Reservoir Media Inc, ha acquisito il catalogo - e la stessa etichetta - di Tommy Boy Music, label di culto sul panorama hip hop americano: l’accordo, del valore di 100 milioni di dollari, include la proprietà di oltre 6000 master tra i quali quelli di hit globali come “Gangsta's Paradise” di Coolio, “Jump Around” degli “House of Pain” e “Planet Rock” degli Afrika Bambaataa.