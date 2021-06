Sono state aggiunte due date allo “Storm and Drugs live”, serie di eventi con il quale Dardust promuoverà dal vivo il suo ultimo album, “S.A.D. Storm and Drugs”, pubblicato nel gennaio dello scorso anno: agli appuntamenti già comunicati si sono aggiunti quelli previsti per il prossimo 6 agosto al festival Ypsigrock a Castelbuono, in provincia di Palermo, e il 28 agosto al Music in Village di Pordenone.

Al netto di eventuali nuove aggiunte, il calendario degli impegni dal vivo di Dario Faini per la prossima estate è il seguente:

19 giugno – Piazza del Popolo – Ascoli Piceno

11 luglio – Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma (ex 15/04/20 e 27/03/21 Spazio Rossellini)

13 luglio – Flowers Festival – Collegno (TO) (ex 08/04/20 e 17/03/21 Hiroshima Mon Amour)

16 luglio – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

22 luglio – Carroponte – Sesto San Giovanni (MI) (ex 09/04/20 e 18/03/21

Magazzini Generali)

31 luglio – Parco Miralfiore – Pesaro

06 agosto – Ypsigrock – Castelbuono (PA)

28 agosto – Music in Village – Pordenone