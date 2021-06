Il Volo, trionfo negli ascolti per il ‘Tributo a Ennio Morricone’: tutti i brani eseguiti

“Il Volo - Tributo a Ennio Morricone”, il concerto - evento andato in scena nella serata di ieri, sabato 5 maggio, all’Arena di Verona che ha avuto per protagonisti il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble e il repertorio del grande Maestro scomparso il 6 luglio scorso, si è rivelato l’evento più seguito dal pubblico televisivo nella prima delle due giornate di questo fine settimana: la diretta del live trasmessa da Rai Uno ha totalizzato il 25,8% di share, per una media di 4.702.000 telespettatori.