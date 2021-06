Gianna Nannini, aggiunte nuove date al tour voce e pianoforte: l’elenco dei concerti

Si infittisce l’agenda live di Gianna Nannini per la bella stagione ormai alle porte: la società di promoting che cura gli interessi dal vivo dell’artista toscana ha infatti comunicato nuove date per il tour “Piano forte e Gianna Nannini - La differenza” che vedrà la voce di “Sei nell’anima” protagonista sui palchi italiani a partire dal prossimo 13 luglio. Oltre agli appuntamenti già annunciati, sono stati aggiunti gli spettacoli al Lazzaretto di Bergano (il 27 luglio), al Castle on Air di Bellinzona, in Svizzera (il 28 luglio), al Castello Scaligero di Villafranca, a Verona (il 29 luglio), ai Laghi di Fusine a Tarvisio, in provincia di Udine (il 31 luglio), al Teatro al Castello di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria (il 18 agosto) e alle Cave di Cusa di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, il 23 agosto. I biglietti per gli eventi sono disponibili sulla piattaforma

TicketOne e presso tutti gli altri circuiti abilitati.

La serie di eventi prenderà il via il prossimo 13 luglio al Vittoriale di Gardone Riviera, in provincia di Brescia, per concludersi - al netto di ulteriori aggiornamenti - il 4 settembre in Piazza dei Cavalieri, a Pisa: le altre date confermate in prima battuta avranno luogo a Cervere (14 luglio), Marostica (16), Siena (17), Vigevano (19), Nichelino (20), Fasano (23), Cesenatico (2 agosto), Castiglioncello (4), Castelnuovo di Garfagnana (5), Gavorrano (7), Forte dei Marmi (9), Trani (12), Otranto (13), Maiori (17), Enna (20), Taormina (21) e Cefalù (24 agosto).

Gianna Nannini è stata costretta dal protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 a rinviare al 28 maggio 2022 il concerto evento originariamente previsto allo stadio Artemio Franchi di Firenze il 29 maggio di quest’anno: sempre al 2022 sono slittati sia il tour europeo che le esibizioni ai festival estivi stranieri programmati in prima istanza per il 2021.