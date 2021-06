Le canzoni che ha scritto Pippo Baudo

Nella giornata di oggi è il compleanno di Giuseppe Raimondo Vittorio 'Pippo' Baudo. A favore dei più giovani che forse non hanno sensibilità dell’importanza di questo signore nato 85 anni fa a Militello in Val di Catania possiamo dire che non solo è uno degli inventori della televisione per come la conosciamo ai nostri giorni.

E’ stato molto di più, un vero uomo di spettacolo a tutto tondo. E anche uomo di musica. Non solo per avere condotto ben tredici edizioni del Festival di Sanremo, ma anche per avere scritto alcune canzoni da altri interpretate (spesso le sigle dei programmi televisivi da lui presentati). Tranne una che ha cantato in prima persona. Per festeggiarlo a dovere, a seguire, vogliamo proporvele.

“Una domenica così” – Gianni Morandi (1967)

“Amore per la vita” – Orietta Berti (1968)

“Donna Rosa” – Nino Ferrer (1969)

“Vieni via con me (taratapunzi-e)” – Loretta Goggi (1972)

“Yeah” – Loretta Goggi (1972)

“La tartaruga” – Bruno Lauzi (1975)

“Al pranzo di gala di Babbo Natale” – Bruno Lauzi (1975)

“Birilli stelle e musica” – Marchio Depositato (1975)

“Isotta” – Pippo Franco (1977)

“Il millepiedi” – Enrico Montesano (1979)

“Il re della Polonia” – Enrico Montesano (1979)

“Cicciottella” – Loretta Goggi (1979)

“San Qualcuno” – Enrico Montesano (1979)

“Il pulcino” – Enrico Montesano (1979)

“La balena” – Orietta Berti (1980)

“Gingì” – Pippo Baudo (1971)