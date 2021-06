Gery Kemp (Spandau Ballet): nel nuovo singolo ‘Too Much’ c’è Roger Taylor (Queen). Ascolta

L’ex chitarrista e principale compositore degli Spandau Ballet Gery Kemp ha reso disponibile il video di “Too Much”, secondo singolo estratto dal prossimo disco solista dell’artista britannico, “InSolo”, atteso sui mercati per il prossimo 16 luglio: a registrare le parti di batteria per il brano è stato Roger Taylor, il batterista dei Queen e vecchio amico dello stesso Kemp.

“Durante la lavorazione del disco ho mandato un paio di canzoni al mio amico Roger Taylor, chiedendomi se fosse disposto a suonare la batteria su qualcosa”, ha fatto sapere Kemp, ora in forze ai Saucerful Of Secrets dell’ex Pink Floyd Nick Mason: “Ha scelto questo pezzo e sono molto felice che l'abbia fatto. La potenza nel suo modo di suonare sembra aiutare il testo e far prendere il volo alla canzone proprio al momento giusto”.

Alle riprese del clip - diretto da Charlie Lightening - ha preso parte la prima ballerina del Royal Ballet Meaghan Grace, la cui performance è stata curata da Melanie Hamrick, già coreografa dell’American Ballet Theatre: le riprese sono state effettuate presso Alexandra Road Estate, zona residenziale in stile brutalista già scelta da Stanley Kubrick come set per “Arancia meccanica”.

“InSolo” segue di venticinque anni la prima prova da solista di Kemp, “Little Bruises”: “Suonare in tutto il mondo con Nick Mason mi ha dato una certa reputazione come chitarrista e cantante, che non ho mai guadagnato dagli Spandau Ballet”, ha commentato al proposito l’artista, “E’ stato questo a permettermi di fare il disco. Ho quell’età in cui si sente il bisogno di fare i conti con i problemi del mondo e della propria vita, e l'unico modo in cui posso farlo io è attraverso l'autoterapia della scrittura”.