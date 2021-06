Ed Sheeran farà un concerto su TikTok per presentare il nuovo singolo

Ed Sheeran ha scelto TikTok per presentare il suo nuovo singolo, il primo tassello ufficiale del suo prossimo album di inediti. Il rosso cantautore di Halifax ha annunciato che il 25 giugno alle 22 (ora italiana) si esibirà dal vivo al TikTo UEFA Euro 2020, suonando dallo stadio di casa, il Portman Road di Ipswich Town (la voce di "Thinking out loud" ha di recente siglato un accordo di sponsorizzazione con la squadra di calcio britannica). Il concerto sarà trasmesso in diretta solo sul canale TikTok di Ed Sheeran - @edsheeran - e vedrà il cantautore suonare per la primissima volta il nuovo singolo, che uscirà presumibilmente proprio venerdì 25 giugno.

Non vedo l'ora di esibirmi per il TikTok UEFA EURO 2020 show in diretta da Portman Road. È un luogo che amo e non vedo l'ora di cantare alcuni dei brani più amati dai fan e condividere per la prima volta LIVE il mio nuovo singolo. Vi aspetto il 25 giugno", ha detto il cantautore ai suoi fan, annunciando l'operazione.

A fine maggio Ed Sheeran è stato protagonista dell'edizione digitale del Big Weekend di BBC Radio1 e per l'occasione ha registrato un concerto all'interno dello Snape Maltings, un capannone sulle rive del fiume Alde, nel Suffolk, con una novità: sul palco si è presentato non da solo, come nelle tournée di questi anni, ma con una band completa. E parlando del nuovo album ha anticipato: "Sto suonando con una band per la prima volta e mi sembra di raggiungere un altro step. Il nuovo singolo sarà qualcosa di veramente diverso".