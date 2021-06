Quanti soldi ruotano intorno ai Maneskin?

572 mila euro: è con questo fatturato che ha chiuso il primo anno Maneskin Empre srl, la società di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, i quattro giovanissimi componenti della band romana lanciata nel 2017 da "X Factor" e lanciata ora a livello internazionale grazie al trionfo all'Eurovision Song Contest 2021 con "Zitti e buoni".

A pubblicare la cifra è Il Sole 24 Ore in un'inchiesta sull'economia che ruota intorno al gruppo, che ha appena divorziato dalla storica manager Marta Donà. La notizia della separazione è stata annunciata da quest'ultima con un tweet che ha colto di sorpresa i fan dei Maneskin, per i quali quella della manager - che segue con la sua LaTarma Management anche Alessandro Cattelan, Marco Mengoni, Francesca Michielin e lo scrittore Antonio Dikele Distefano - era ormai diventata una presenza riconoscibile: era ad esempio con loro nella green room quando la sera del 22 maggio, due settimane fa, Damiano David e soci hanno trionfato all'Eurovision Song Contest, battendo al televoto la francese Barbara Pravi e lo svizzero Gjon's Tears, riportando così il trofeo in Italia a distanza di trentuno anni dall'ultima vittoria tricolore, quella del 1990 di Toto Cutugno e della sua "Insieme: 1992".

I motivi della separazione non sono stati resi noti: "Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi", si è limitata a scrivere su Twitter la Donà. Nessuna replica da parte dei Maneskin, che nelle scorse settimane hanno annunciato i loro primi grossi concerti internazionali, quelli che nell'estate del 2022 vedranno Damiano, Victoria, Thomas e Ethan esibirsi sul palco di festival come il Rock Am Ring e il Rock Im Park in Germania, condividendo il cartellone con big del calibro di Green Day, Volbeat, Muse, Bullet For My Valentine, Deftones, Weezer.

E mentre "Teatro d'ira - vol. 1" scala la classifica di vendita del Regno Unito (con i singoli "Zitti e buoni" e "I wanna be your slave" che entrano entrambi nella top 25 britannica), il quotidiano economico-finanziario segnala che nel registro europeo dei marchi sono stati registrati due loghi utilizzabili in ambito commerciale e che il primo lancio dei prodotti del merchandising ufficiale è andato sold out in meno di mezz'ora.