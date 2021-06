Sinead O'Connor: "Mi ritiro dalla musica". Poi aggiunge: "Scusate, ho bevuto"

Solamente un paio di giorni fa annunciava il suo imminente ritorno sulle scene discografiche con un nuovo album di inediti, a distanza di sette anni dall'ultimo. Ora Sinead O'Connor annuncia il ritiro dalla musica. La voce di "Nothing compares 2 U" ha pubblicato una serie di Tweet che non lasciano spazio a fraintendimenti:

"Sono qui per annunciare il mio ritiro dai tour e dalla musica. Sono diventata vecchia e sono stanca. È arrivata l'ora di farmi da parte, ho dato tutta me stessa. 'No Veteran Dies Alone' nel 2022 sarà il mio ultimo disco. Non ci saranno tour o promozione".