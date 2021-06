Classifiche, tutte le novità della settimana del 4 giugno: i Maneskin volano in UK

Prosegue il successo internazionale dei Maneskin, dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest 2021 di due settimane fa con "Zitti e buoni". Mentre ieri si consumava la rottura con la storica manager Marta Donà, notizia inattesa annunciata da quest'ultima con un tweet, la band romana composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio si prendeva due belle soddisfazioni nelle classifiche estere. Da un lato il 26esimo posto di "Zitti e buoni" nella Billboard Global 200, la classifica pubblicata dalla nota rivista americana relativa ai brani di maggiore successo sulle piattaforme in oltre 200 paesi. Non è la prima volta che la canzone entra nella chart: aveva ottenuto un piazzamento già subito dopo Sanremo, ma di gran lunga inferiore a quello di questa settimana. Dall'altro il discreto successo oltremanica, nelle classifiche ufficiali del Regno Unito pubblicate da Official Charts Company: l'album "Teatro d'ira - Vol. 1" è salito dalla 71esima alla 49esima posizione tra i dischi, mentre "Zitti e buoni" e "I wanna be your slave" si sono piazzate rispettivamente al 25esimo e al 24esimo posto tra i singoli. In Italia è stabile al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti Sangiovanni, rivelazione dell'ultima edizione di "Amici". Ecco tutte le novità.