Quello di "Whole lotta love” dei Led Zeppelin è stato eletto come il migliore riff di sempre

Il celebre riff di Jimmy Page in "Whole lotta love” dei Led Zeppelin è stato eletto dai lettori delle riviste "Guitar World" e "Total Guitar” come il migliore di tutti i tempi.

Nella classifica, il classico della leggendaria band britannica, pubblicato nel luglio 1969 come estratto da”Led Zeppelin II”, si è piazzato al primo posto davanti a “Crazy train” di Ozzy Osbourne, “Back in black” degli AC/DC e “Smoke on the water” dei Deep Purple.

Nel numero di luglio 2021, in uscita oggi - 4 giugno - il mensile britannico dedicato al mondo della chitarra Total Guitar ha scritto: “Nel 1969, l'anno in cui Neil Armstrong mise piede per la prima volta sulla Luna, Jimmy Page fece il suo grande passo per l’umanità”. E ancora: “Nei primi 2,7 secondi ‘Whole lotta love’ ha proiettato la musica in un altro decennio. Mentre tutti gli altri suonavano ancora negli anni ’60, i Led Zeppelin suonavano già negli anni ’70”.

Ecco la classifica con i dieci migliori riff di tutti i tempi, scelti dai lettori delle riviste Total Guitar e Guitar World:

01. Whole Lotta Love (Led Zeppelin)

02. Crazy Train (Ozzy Osbourne)

03. Back In Black (Ac/Dc)

04. Smoke On The Water (Deep Purple)

05. Ain't Talkin' 'Bout Love (Van Halen)

06. Enter Sandman (Metallica)

07. Iron Man (Black Sabbath)

08. Walk (Pantera)

09. La Grange (ZZ Top)

10. Purple Haze (Jimi Hendrix)

Come segnalato da Guitar World a questa pagina, la classifica completa include anche “Smells like teen spirit” dei Nirvana, “Killing in the name” dei Rage Against the Machine e “Psychosocial” degli Slipknot.

Lo scorso mese di aprile, la finale di un sondaggio lanciato dal magazine musicale online Loudwire tra i propri lettori ha incoronato i Led Zeppelin come la migliore rock band di tutti i tempi, battendo nello scontro decisivo i Metallica.