Tom Morello dei Rage Against the Machine e Bloody Beetroots uniscono di nuovo le forze

Tom Morello e Bloody Beetroots hanno unito di nuovo le forze per un progetto collaborativo di prossima pubblicazione. Dopo aver collaborato al brano "Stand Up", canzone contro la discriminazione razziale uscita lo scorso anno e che ha visto coinvolti anche il frontman degli Imagine Dragons Dan Reynolds e Shea Diamond, oggi 4 giugno il chitarrista dei Rage Against the Machine e l’italiano Sir Bob Cornelius Rifo - all’anagrafe Simone Cogo, mente dietro il gruppo electro house salito alla ribalta nel 2009 grazie al singolo "Warp" con Steve Aoki - hanno annunciato il nuovo Ep intitolato “The Catastrophists”.

Come fatto sapere dall’addetto alle sei corde del gruppo di “Killing in the Name” attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram, il disco arriverà sui mercati il prossimo 18 giugno. In concomitanza con l’annuncio dell’Ep, con la produzione esecutiva di Tom Morello e prodotto da Bloody Beetroots insieme a Carl Restivo, è stato pubblicato oggi il primo singolo estratto dal progetto, "Radium Girls”. Il brano, accompagnato da un video diretto dallo stesso Morello e riportato di seguito, è stato scritto in collaborazione con Jehnny Beth delle Savages, Restivo, Nadya Tolokonnikova e Simone Cogo. Il singolo, inoltre, conta della partecipazione delle Pussy Riot, Aimee Interrupter degli Interrupters, Mish Way dei White Lung e dei Last Internationale.

A proposito di "Radium Girls”, nel post condiviso sui social e riportato più avanti, Tom Morello ha detto:

“Quattro donne straordinarie (Nadya Tolokonnikova delle Pussy Riot, Aimee Interrupter degli Interrupters, Mish Way dei White Lung e Delila Paz dei Last Internationale) e la feroce produzione Bloody Beetroots danno vita alla vera storia delle “Radium Girls” (Le ragazze del radio), giovani operaie dell'Illinois che furono vittime di uno dei crimini più efferati della storia industriale degli Stati Uniti. Ho passato ogni estate da bambino vicino a Ottawa, nell'Illinois, dove queste ragazze condannate usavano la micidiale vernice radioluminescente per consentire di leggere gli orologi al buio”.

Ha aggiunto: “Ogni anno depongo fiori al monumento per questi eroi silenziosi e questa canzone è dedicata alla loro memoria”.

“The Catastrophists” includerà sette tracce tra cui, oltre al nuovo singolo "Radium Girls”, la versione remix curata da Bloody Beetroots del brano "Weather Strike”, pubblicato lo scorso 30 aprile da Tom Morello in collaborazione con Nadya Tolokonnikova delle Pussy Riot.

Ecco la tracklist e la copertina di “The Catastrophists”:

The Devil's Infantry

Radium Girls (feat. Pussy Riot, Aimee Interrupter, Mish Way, and The Last Internationale)

Lightning Over Mexico (feat. Ana Tijoux)

Keep Going

Weather Strike (The Bloody Beetroots Remix) (feat. Pussy Riot)

Field Of Tigers

Mary Celeste