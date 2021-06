Automotion, la band del figlio di Liam Gallagher: ascolta l'Ep di debutto

Dopo aver fatto il suo debutto discografico ufficiale con la sua band, gli Automotion, pubblicando lo scorso mese di marzo il singolo d'esordio "Mind and motion”, oggi - 4 giugno - il figlio di Liam Gallagher insieme al suo gruppo ha dato alle stampe il primo Ep della formazione.

Il disco di debutto della band di Lennon Gallagher - nome scelto dal padre, l’ex frontman degli Oasis, per omaggiare John Lennon - si intitola “In Motion” ed è disponibile sulle principali piattaforme digitali. L’Ep include cinque tracce, tre delle quali già pubblicate in precedenza, e - stando a una dichiarazione ripresa dal New Musical Express - tratta “del dominio della tecnologia nella società, del divenire e del superamento e dell'inizio di un viaggio verso la creazione di qualcosa di nuovo”.

Oltre che dal figlio della voce di "Live forever”, gli Automotion sono formati dal compagno di scuola di Lennon, Jesse Hitchman, dal batterista Otis Eatwell-Hurst e dal bassista Luke Chin-Joseph.

Per Lennon Gallagher, nato nel 1999 dall'unione tra Liam e l'attrice Patsy Kensit, gli Automotion rappresentano la sua prima esperienza musicale. "Liam è davvero orgoglioso. Ha ascoltato le canzoni ed è sempre pronto a dargli consigli. Ha imparato l'arte di esibirsi da suo padre", aveva dichiarato una fonte vicina alla famiglia Gallagher al tabloid britannico "The Sun”.

Ecco la tracklist e la copertina di “In Motion”:

“Flight Of The Screaming Baboon”

“Auto 3”

“Mind and Motion”

“View From The Precipice”

“Meeting At The Periphery”