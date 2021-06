Concerti, Subsonica: annunciati nuovi spettacoli

I calendari dei concerti che animeranno l'estate 2021 in Italia sono in fase di continuo aggiornamento. Così anche i Subsonica dopo avere annunciato le prime date circa un mesetto fa, ora dilatano gli appuntamenti del loro tour 'Estate 2021', che prenderà il via il 18 giugno con la partecipazione della band torinese, allo Sferisterio di Macerata, per la 33esima edizione di Musicultura.

I concerti del tour 'Estate 2021' vanno ad aggiungersi alle date del 'Microchip Temporale Club Tour', già riprogrammate per l’autunno 2021, e si terranno all’aperto, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

I biglietti dei concerti organizzati da Vertigo sono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso.

18 GIUGNO @ MUSICULTURA - MACERATA

23 GIUGNO @ EOLIE MUSIC FEST - LIPARI NEW

2 LUGLIO @ FERRARA SUMMER FESTIVAL - FERRARA

8 LUGLIO @ ARENA DELLA MUSICA - TREVISO NEW

9 LUGLIO @ PISTOIA BLUES FESTIVAL - PISTOIA

15 LUGLIO @ CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR) NEW

16 LUGLIO @ RELOAD SOUND FESTIVAL - BIELLA

17 LUGLIO @ FLOWERS FESTIVAL - COLLEGNO (TO)

19 LUGLIO @ BRESCIA SUMMER MUSIC - BRESCIA

22 LUGLIO @ VILLA ADA - ROMA

23 LUGLIO @ ESTATE SFORZESCA - MILANO NEW

24 LUGLIO @ CARPI ESTATE / ACCADE D’ESTATE A TEATRO - CARPI (MO)

16 AGOSTO @ ARENA VILLA DANTE - MESSINA

17 AGOSTO @ ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO - ZAFFERANA ETNEA (CT)

27 AGOSTO @ NOTTINARENA - LIGNANO (UD)

28 AGOSTO @ AMA MUSIC FESTIVAL - ROMANO D’EZZELINO (VI)