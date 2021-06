Solo lo scorso febbraio Gazzelle ha pubblicato il suo terzo album intitolato "Ok" (leggi qui la recensione). Ora, in vista dell'estate, il 31enne cantautore romano ha fatto uscire il nuovo singolo "Tuttecose", non estratto dal disco, in duetto con la 26enne Mara Sattei.

L'ultima notizia riguardante Flavio Bruno Pardini, questo il nome con cui Gazzelle è registrato all'anagrafe della nostra capitale, giunta la scorsa settimana era relativa al comunicato delle date del tour nei palasport a supporto del nuovo album che prenderà il via nel gennaio del prossimo anno.