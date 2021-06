Startup musicali: la crescita del fun funding

Se lo stampino a questa fascia della creator economy è stato originariamente apposto da OnlyFans, l’evoluzione del suo modello sta seguendo sviluppi diversi. In primis quello del fun-funding, ovvero la modalità con cui i creatori monetizzano la loro fanbase ricevendone sovvenzioni dirette che prima erano esclusivo appannaggio delle piattaforme di crowdfunding come Kickstarter ed oggi sono invece erogate anche in forma di abbonamento a siti protetti da paywall con contenuto esclusivo per i propri iscritti.