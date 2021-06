Netflix, firmato un accordo globale con BMG

Netflix ha siglato un accordo con BMG per la gestione e l’amministrazione dei diritti musicali sui propri contenuti originali al di fuori degli Stati Uniti: il sodalizio - che rinnova una partnership già in corso, ampliandone i termini in senso temporale - vedrà la società di edizioni tedesca guidata da Hartwig Masuch diventare il partner esclusivo della popolare piattaforma streaming per quanto riguarda colonne sonore e temi di serie, lungometraggi, documentari e approfondimenti. “Quando l'azienda di intrattenimento più tecnologicamente avanzata al mondo sceglie la tua piattaforma per gestire i suoi preziosi diritti musicali, è un riconoscimento”, ha commentato Masuch: “Siamo lieti di estendere la nostra collaborazione di successo con Netflix”.