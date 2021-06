Robert Plant, in arrivo un nuovo album con Alison Krauss

Stando a quanto riportato dal chitarrista Greig Leisz durante un episodio del podcast Everyone Loves Guitar, sarebbe in lavorazione un nuovo album di Robert Plant e Alison Krauss. Non è nuova la collaborazione tra l'ex cantante dei Led Zeppelin e la cantante e violinista country statunitense, già nel 2007 i due pubblicarono "Raising Sand" del 2007, un disco che ebbe un ottimo riscontro di pubblico – negli Stati Uniti fu disco di platino – e di critica, si aggiudicò cinque Grammy, tra cui quello prestigioso quale Album of the Year.

Questo quanto dichiarato da Leisz, che suonò quattordici anni fa su "Raising Sand" (leggi qui la recensione): "Per ora ho ascoltato una sola canzone dal disco in uscita. (Plant) sta facendo un altro disco, ha fatto un altro disco, con Alison Krauss e ne ho ascoltato un pezzo l'altro giorno."



Leisz non è riuscito a nascondere il proprio entusiasmo sulla canzone, intitolata "Searching For My Baby": "Quando la sentirete, vi lascerà a bocca aperta. È fantastica."



Queste informazioni rivelate da Greg Leisz confermano le indiscrezioni circolate lo scorso anno su di una seconda collaborazione tra Plant e la Krauss.

Nel maggio 2020, infatti, sulla rivista Uncut, venne scritto che Lucinda Williams era appena tornata da una seduta di registrazione insieme al duo a Nashville. In studio con loro anche T-Bone Burnett, il produttore di "Raising Sand".



Qualche mese dopo questa notizia Robert Plant, in una intervista radiofonica alla BBC, Plant parlando della Williams, scherzando, la definì come "una piccola smanettona", prima di ammettere, riguardo a un nuovo capitolo discografico con la Krauss che, "in questo momento c'è della roba che brontola e fuma a sinistra, a destra e al centro."



Oltre che su "Raising Sand", Plant e la Krauss hanno anche lavorato insieme al singolo del 2015 "The Light of Christmas Day", che venne incluso nella colonna sonora del film diretto da Jessie Nelson che aveva come protagonisti gli attori John Goodman e Diane Keaton, 'Love the Coopers' (in italiano, 'Natale all'improvviso'). Gli ultimi album in studio pubblicati dai due sono entrambi usciti nel 2017: per Robert Plant "Carry Fire" (leggi qui la recensione) e "Windy City" per Alison Krauss.