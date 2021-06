Amazon Music: 'Prime day Show' e 'Prime Day Live' in arrivo

Per celebrare il Prime Day, Amazon Music ha annunciato un evento musicale immersivo in tre episodi, il Prime Day Show: i tre spettacoli vedranno protagonisti Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi e saranno presentati in anteprima mondiale a partire dal 17 giugno su Prime Video per poi restare disponibili per tutti i clienti, per 30 giorni, con o senza abbonamento Prime. L’evento Prime Day Show sarà disponibile anche su Twitch.